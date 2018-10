Mais de 50 filmes concorreram ao “C(H)ortas”, festival de curtas do Faial

Mais de 50 filmes concorreram à 3.ª edição do "C(H)ortas", festival de curtas do Faial, que vai decorrer na Horta, de 24 a 27 de outubro, revelou Carlos Viveiros, da Associação de Jovens da Ilha do Faial (AJIFA).

"Este ano recebemos mais de 50 curtas metragens! Foi, outra vez, uma avalanche de curtas", sublinhou aquele elemento da organização, em conferência de imprensa, na Horta, acrescentando que estes números são um "bom sinal", que revela que o festival "está a chegar aos jovens realizadores", em especial aos jovens faialenses.

Das mais de 50 curtas-metragens que concorreram ao festival de curtas, este ano, a organização efetuou uma pré-seleção, com a ajuda do Cine Clube do Faial, de apenas 19 curtas (seis documentários, dez de ficção e três de animação), que serão exibidos ao longo dos quatro dias do "C(H)ortas".

A organização irá atribuir prémios ao melhor filme, ao melhor realizador faialense, ao melhor documentário, à melhor ficção e à melhor animação, estando também previsto um prémio atribuído pelo público.

Durante a apresentação do festival, que decorreu no Teatro Faialense, Ester Pinto, vereadora da Câmara Municipal da Horta, um dos parceiros desta iniciativa, destacou o papel da Associação de Jovens do Faial, que, como sublinhou, tem realizado "trabalhos dignos de registo", que merecem o apoio da autarquia.

Também Lúcio Rodrigues, diretor regional da Juventude, realçou, na ocasião, o trabalho desenvolvido pela AJIFA, que, através da "linguagem jovem", procura chegar "ao resto da sociedade", mostrando ser uma "geração mais ativa e inclusiva", que procura "deitar a abaixo preconceitos".