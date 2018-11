Mais de 50% do Plano dos Açores para 2019 para crescimento económico e emprego

Do total de 763,3 milhões de euros que o Governo dos Açores aponta como investimento público para 2019, 413,6 milhões, 54,2% do valor, será dedicado ao fomento do crescimento económico e do emprego.

De acordo com o Plano do executivo para o próximo ano, ontem entregue no parlamento dos Açores e ao qual a agência Lusa teve hoje acesso, o investimento público previsto para 2019 ascende a 763,3 milhões de euros, dos quais 511,7 milhões são da responsabilidade direta do Governo Regional.

Para a área de “fomentar o crescimento económico e o emprego, sustentados no conhecimento, na inovação e no empreendedorismo”, são alocados 413,6 milhões de euros, 191,4 dos quais responsabilidade direta do executivo.

Este segmento abarca cinco grupos: empresas, emprego e eficiência administrativa; agricultura, florestas e desenvolvimento rural; pescas e aquicultura; desenvolvimento do turismo; investigação, desenvolvimento e inovação.

Já a área de intervenção dedicada ao objetivo de “reforçar a qualificação, a qualidade de vida e a igualdade de oportunidades” abarca 20% do investimento público previsto, correspondente a uma despesa de 152,4 milhões de euros.

O objetivo “melhorar a sustentabilidade, a utilização dos recursos e as redes do território” é dotado com 195,4 milhões de euros, representando 25,6% do valor global do investimento público, estima o plano do executivo socialista.

Para “modernizar a comunicação institucional, reforçar a posição dos Açores no exterior e aproximar as comunidades” está consagrada uma dotação de 1,8 milhões de euros, representando 0,2% do valor global.