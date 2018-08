Mais de 350 elementos combatem hoje de manhã chamas em Seia

As mais lidas

Por essa hora, segundo a mesma fonte, estavam já mobilizados mais quatro meios aéreos para aquele fogo, que deflagrou às 16:13 de sexta-feira numa zona de povoamento florestal, em Fontão, Loriga, no concelho de Seia, no distrito da Guarda.

De acordo com fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) da Guarda, em declarações à Lusa, pelas 08:20 de hoje, o incêndio mantinha três frentes ativas, que estavam a ser combatidas por 370 elementos, apoiados por 122 veículos e dois meios aéreos.

Mais de 350 elementos, apoiados por cerca de 120 veículos e dois meios aéreos, continuavam esta manhã a combater as chamas em Seia, no distrito da Guarda, de um incêndio que deflagrou na sexta-feira à tarde.

Açormédia, S.A. | Todos os direitos reservados

Este site utiliza cookies: ao navegar no site está a consentir a sua utilização.

Consulte os termos e condições de utilização e a política de privacidade do site do Açoriano Oriental.

Ok