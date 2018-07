Mais de 3.100 jovens Açorianos no programa OTL Jovem 2018

“Tendo em conta os jovens que frequentaram o subprograma Jovens Estudantes, que decorreu entre janeiro e maio, e os que iniciaram agora os subprogramas Ambiente e Turismo, Ocupação em Férias e Jovens Ativos, o OTL Jovem 2018 conta com 3.180 jovens colocados”, afirmou Berto Messias.



O Secretário Regional salientou que “estes jovens estão envolvidos em mais de 1.000 projetos em toda a Região, o que demonstra bem a dinâmica das instituições e dos jovens envolvidos neste programa”.



“No início da legislatura definimos como objetivos base das políticas de juventude na Região mais empregabilidade, mais qualificação e mais participação cívica. Este programa materializa bem esses objetivos, já que permite que os jovens trabalhem durante o verão, enriquecendo as suas competências e capacidade de empregabilidade no futuro, sendo um bom contributo para a sua responsabilização na construção do futuro das suas comunidades”, frisou Berto Messias.



O titular da pasta da Juventude evidenciou ainda as inovações do programa deste ano, salientando “o aumento da bolsa dos jovens que frequentam o programa e a nova estrutura em que o OTL-J passou a dividir-se em quatro subprogramas".



O OTL-J 2018 está dividido nos subprogramas Ocupação em Férias, Jovens Estudantes, Jovens Ativos e um novo, que é a inovação deste ano, o subprograma Ambiente e Turismo, que envolve, segundo Berto Messias, "uma parceria com os parques naturais dos Açores e com as organizações e estruturas da área do turismo”.