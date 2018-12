Mais de 270 passageiros afetados por voos cancelados de e para os Açores

O mau tempo que está a atingir os Açores já originou o cancelamento de algumas ligações no arquipélago e de um voo entre Lisboa e a ilha do Pico, afetando 276 passageiros, indicou fonte da SATA.

O porta-voz da companhia aérea açoriana, António Portugal, explicou à agência Lusa que, devido às condições meteorológicas, "foi cancelado o voo Lisboa/Pico/Lisboa, da Azores Airlines, com 163 passageiros" que serão acomodados em ligações de hoje e de terça-feira.

"As condições meteorológicas impediram ainda a realização dos voos Terceira/Horta/Terceira, com 70 passageiros, e da ligação Ponta Delgada/Pico, com 43 passageiros, da SATA Air Açores", que assegura as viagens aéreas entre as nove ilhas do arquipélago, acrescentou o responsável da transportadora.

Os passageiros das ligações canceladas entre as ilhas serão reacomodados ainda esta segunda-feira.