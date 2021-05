Mais de 2,9 milhões de pessoas têm pelo menos uma dose da vacina

Segundo o relatório semanal da vacinação, 2.948.708 (29%) pessoas receberam a vacina, das quais 377.590 na última semana. Do total de pessoas já vacinadas, 1.119.826 têm a vacinação completa com as duas doses, o que equivale a 11% da população.

No total, já foram administradas 4.068.534 doses de vacinas desde que se iniciou o processo de vacinação contra a covid-19, em 27 de dezembro de 2020, indicam os dados da DGS.

Por grupos etários, 94% dos idosos com mais de 80 anos já receberam a primeira dose (638.316) e 87% (588.576) já concluíram a vacinação.

Na faixa entre os 65 e os 79 anos, 84% (1.345.608) também já tomou a primeira dose da vacina, percentagem que cai para os 17% (274.218) no que se refere à segunda dose.

O terceiro grupo mais vacinado é o das pessoas entre os 50 e os 64 anos, com 556.885 pessoas (26%) já vacinadas com a primeira dose e 96.993 (5%) com a vacinação completa.

Lisboa e Vale do Tejo continua a ser a região com mais vacinas administradas, com um total de 1.494.783, seguindo-se o Norte com 1.601.779, o Centro com 899.311, o Alentejo com 262.227, o Algarve com 180.625, a Madeira com 117.073 e os Açores com 91.053.

No que se refere à cobertura vacinal da população por regiões, o Alentejo lidera na vacinação completa (15%), enquanto o Centro tem 14% da população com duas doses da vacina, a Madeira 11%, os Açores, o Algarve e a região Norte têm 10% e em Lisboa e Vale do Tejo 9% da população tem a vacinação completa.

Desde o final de 2020, Portugal já recebeu 4.655.370 doses de vacinas, tendo sido distribuídas pelos postos de vacinação do Continente 4.171.038.

O objetivo do plano de vacinação contra a Covid-19, que entrou recentemente na sua segunda fase, é vacinar 70% da população portuguesa até ao verão.