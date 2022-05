Mais de 2.100 ações da GNR na operação de segurança da peregrinação de maio a Fátima

A GNR, em comunicado divulgado hoje, informou que a operação, que terminou a 15 de maio, domingo, decorreu “nas principais vias de acesso à cidade de Fátima, com o intuito de apoiar e garantir a segurança dos peregrinos durante as suas deslocações, reforçando ainda o policiamento no Santuário e zonas envolventes”.

“Durante toda a operação – que se estendeu desde 30 de abril a 15 de maio - foram realizadas 2.139 ações”, acrescenta o comunicado, especificando que 787 foram de apoio aos peregrinos em deslocamento, tendo sido reportados três incidentes sem gravidade.

O balanço da operação aponta também para 11.573 condutores fiscalizados, 1.473 autos de contraordenação levantados por infrações ao Código da Estrada, 310 infrações por excesso de velocidade e 61 infrações por condução sob o efeito do álcool.

Na segunda fase da operação, que iniciou a 12 de maio, “foi montado um dispositivo especial de segurança nos acessos a Fátima e no Santuário, tendo sido empenhadas várias valências, nomeadamente territorial, de trânsito, de intervenção, de informações e investigação criminal”, acrescenta o comunicado da GNR.

Segundo a Guarda, “estiveram ainda em reforço meios a cavalo, binómios cinotécnicos, meios de ordem pública, de operações especiais e de inativação de engenhos explosivos”, bem como elementos da Unidade de Emergência de Proteção e Socorro (UEPS) e uma equipa responsável por operar um drone que apoiou a operação.

Estiveram ainda em Fátima patrulhas de apoio aos peregrinos internacionais, a Guarda manteve no recinto patrulhas de apoio aos turistas estrangeiros, com a colaboração da Guardia Civil espanhola.

O comunicado da GNR adianta, ainda, que nesta segunda fase foi prestado apoio a oito pessoas perdidas, seis pessoas que se encontravam desaparecidas foram posteriormente localizadas, quatro pessoas foram assistidas pelos militares da Guarda e posteriormente encaminhadas para a Autoridade Nacional de Proteção Civil, foram registados nove extravios de carteiras e chaves, quatro furtos, 19 objetos foram recuperados, cinco falsas medalheiras foram identificadas e 12 autos de contraordenação foram levantados por venda ambulante.

A peregrinação internacional aniversária de 12 e 13 de maio foi a primeira sem as restrições impostas nos últimos dois anos pela pandemia de covid-19, tendo sido presidida pelo Substituto para os Assuntos Gerais da Secretaria de Estado do Vaticano, arcebispo Edgar Peña Parra.

Milhares de peregrinos de norte a sul do país fizeram o caminho a pé até à Cova da Iria, com as autoridades a admitirem uma afluência “próxima da habitual em anos pré-pandemia”. Segundo os serviços do Santuário de Fátima, na procissão das velas, na noite de quinta-feira, terão estado no recinto cerca de 200 mil peregrinos, enquanto nas cerimónias de dia 13 terão sido 170 mil os presentes no recinto do Santuário de Fátima.