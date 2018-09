Mais de 170 operacionais e sete meios aéreos combatem fogo perto da Serra da Estrela

As mais lidas

No terreno estavam, às 16:05, 174 operacionais, que contam com o apoio de 47 viaturas e sete meios aéreos, cinco deles pesados.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Castelo Branco explicou à agência Lusa que o alerta para o incêndio foi dado às 14:42, sendo que lavra numa zona de mato e floresta.

Açormédia, S.A. | Todos os direitos reservados

Este site utiliza cookies: ao navegar no site está a consentir a sua utilização.

Consulte os termos e condições de utilização e a política de privacidade do site do Açoriano Oriental.

Ok