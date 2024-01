Mais de 170 migrantes de origem subsaariana desembarcam em Tenerife

Segundo fontes dos serviços de emergência, entre os 126 migrantes levados para Los Cristianos estão 15 menores e uma mulher.

Os ocupantes da embarcação foram resgatados quando navegavam a 16,6 quilómetros ao sul de La Gomera.

A agência espanhola EFE descreve que a tripulação do Guardamar Concepción Arenal ajudou os ocupantes, um socorro que também incluiu o navio mercante e o Salvamar Alpheratz, bem como o helicóptero de salvamento marítimo Helimer 206.

Foi esta aeronave que localizou o barco com os migrantes, avançou fonte do Salvamento Marítimo.

Nas últimas horas, outras 47 pessoas com aparente bom estado de saúde também chegaram a Tenerife em outra embarcação, em Playa San Juan, no município de Guía de Isora, reportou o 112.

Pelo menos 6.618 pessoas morreram no ano passado no mar quando tentavam chegar a Espanha, quase o triplo das vítimas de 2022 e o maior número desde que há registos, de acordo com a organização não-governamental Caminhando Fronteiras