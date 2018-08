Mais de 160 operacionais combatem fogo no concelho de Soure

As mais lidas

Às 17:50, estavam ainda na zona deste incêndio 36 operacionais e uma dezena de viaturas, de acordo com a página da ANPC.

Pouco depois, às 15:58, na mesma freguesia, mas no lugar vizinho de Casal do Cimeiro, começou outro incêndio rural que está agora em fase de resolução e que chegou a exigir a intervenção de um meio aéreo.

O incêndio deflagrou às 15:46, na povoação de Ribeira da Mata, freguesia de Figueiró do Campo, naquele município do distrito de Coimbra, estando a devastar uma área de povoamento florestal misto.

A fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro do Distrito (CDOS) de Coimbra confirmou que, às 17:50, o combate ao fogo envolvia também 40 viaturas e cinco meios aéreos, tal como informa a página da Internet da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC).

Mais de 160 operacionais estão a combater um incêndio que deflagrou este domingo no concelho de Soure, no distrito de Coimbra, disse à agência Lusa fonte da Proteção Civil.

Açormédia, S.A. | Todos os direitos reservados

Este site utiliza cookies: ao navegar no site está a consentir a sua utilização.

Consulte os termos e condições de utilização e a política de privacidade do site do Açoriano Oriental.

Ok