Mais de 153 mil jovens de 16 e 17 anos vacinados até às 18:50

A partir de segunda-feira, 16 de agosto, "a modalidade casa aberta está disponível para os utentes elegíveis com idade igual ou superior a 16 anos", adiantou a mesma fonte.

Quanto à vacinação dos jovens com idades entre os 12 e 15 anos, a fonte da 'task force' adiantou que até às 23:59 de sábado (14 de agosto) "foram realizados mais de 159 mil pedidos de agendamento para os dias 21, 22, 28 e 29 de agosto".

Os jovens desta faixa etária - 12 aos 15 - que não tenham feito o autoagendamento "irão receber um SMS de agendamento", adiantou, "à semelhança do procedimento que foi efetuado pelos jovens dos 16 e 17 anos".

Além disso, irá ainda "ser aberto um novo período de autoagendamento para os jovens dos 12 aos 15 anos".

Portugal registou hoje mais 2.217 novos casos de infeção pelo coronavírus SARS-CoV-2 e 13 mortes atribuídas à doença covid-19, segundo os dados divulgados pela Direção-Geral da Saúde (DGS).

Hoje estavam internadas em enfermaria mais 17 pessoas, num total de 744 pacientes, e menos quatro em unidades de cuidados intensivos (UCI), onde agora se encontram 157 doentes com covid-19.

A maior parte das novas infeções diagnosticadas nas últimas 24 horas são novamente repartidas pela zona de Lisboa e Vale do Tejo (813 novos casos) e pelo Norte (678 novos casos), de acordo com o boletim epidemiológico da DGS.

Desde o início da pandemia, em março de 2020, morreram em Portugal 17.562 pessoas e 1.003.335 casos de infeção foram diagnosticados.

A covid-19 provocou pelo menos 4.353.003 mortes em todo o mundo, entre mais de 206,7 milhões de infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em países como o Reino Unido, Índia, África do Sul, Brasil ou Peru.