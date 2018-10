Mais de 150 veículos abandonados foram retirados das vias municipais desde o início do ano

As mais lidas

Perante a preocupação demonstrada pela população e o facto de constituir um evidente perigo ou grave perturbação para o trânsito, a Câmara Municipal de Ponta Delgada tem dado, desde o início do ano, particular atenção à questão de abandono e estacionamento indevido ou abusivo dos espaços municipais, refere a autarquia em nota de imprensa.

Açormédia, S.A. | Todos os direitos reservados

Este site utiliza cookies: ao navegar no site está a consentir a sua utilização.

Consulte os termos e condições de utilização e a política de privacidade do site do Açoriano Oriental.

Ok