Mais de 13 mil sopas serão servidas sábado, o arroz doce começa a ser preparado esta quarta feira

Esta quarta feira um grupo de senhoras dos Fenais da Luz e várias funcionárias da autarquia, começam a preparar o arroz doce que, conjuntamente com a massa sovada, vai ser servido sábado, no Campo de São Francisco, depois das mais de 13 mil Sopas do Espírito Santo.

A partilha das sopas, acompanhada do arroz doce, é mais uma tradição das Festas do Divino Espírito Santo de Ponta Delgada e tem início marcado para as 12h00 de sábado no Campo de São Francisco, como habitualmente acontece desde há 15 anos a esta parte.

No total, são 275 quilos de arroz, mais 275 quilos de açúcar e 275 unidades de limão dos Açores, bem como 285 dúzias de ovos, 90 pacotes de manteiga e 8 quilos de canela. Isto sem contar com os restantes ingredientes necessários à confeção desta especialidade da doçaria tradicional, adianta nota de imprensa da autarquia.

O arroz doce está a ser confecionado nas cozinhas do Coliseu Micaelense e ficará condicionado em arcas frigoríficas até ao dia da partilha.

A título de curiosidade, refira-se que cada uma das panelas de arroz doce leva sete pacotes de manteiga, 21 litros de leite, 5 litros de água, 7 quilos de açúcar e 42 ovos.

Acrescenta a nota que são várias as instituições que contribuem, para que a realização destas grandes festas, a começar pela Associação Agrícola de São Miguel, juntas de freguesia e mordomias do concelho de Ponta Delgada, Insco, Organizações Diogo, Grupo Bensaúde, Unileite, Boxlines, Italiano, Salsiçor, Carlos Costa, entre muitas outros, que divulgaremos ao longo desta semana são os grandes patrocinadores destas grandes festividades.