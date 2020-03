Mais de 13.400 mortos em todo o mundo, segundo balanço da France-Presse

Mais de 308.130 casos de infeção foram oficialmente diagnosticados em 170 países e territórios desde o início da epidemia.

Este número, no entanto, reflete apenas uma fração do número real de infeções, dado que um grande número de países apenas testa os casos que exigem atendimento hospitalar.

Desde o balanço feito no sábado às 19:00 TMG, registaram-se mais 1.702 mortes e 28.674 novos casos em todo o mundo.

A Itália, que registou a sua primeira morte ligada ao novo coronavírus no final de fevereiro, conta com 4.825 mortos e 53.578 infetados.

A China (não incluindo os territórios de Hong Kong e Macau), onde a epidemia começou no final de dezembro, contabiliza 81.054 casos (46 novos entre sábado e hoje), incluindo 3.261 óbitos (seis novos).

Os países mais afetados depois da Itália e da China são a Espanha com 1.720 mortos em 28.572 infeções, o Irão com 1.685 mortos (21.628 casos), a França com 562 mortos (14.459 casos) e os Estados Unidos com 340 mortos (26.747 casos).

Desde sábado às 19:00 TMG, O Kosovo, a Colômbia, a República Democrática do Congo, Roménia, Chile e Chipre anunciaram as suas primeiras mortes ligadas ao vírus.

Angola, Faixa de Gaza, Timor-Leste, Uganda e Eritreia anunciaram o diagnóstico de primeiros casos.

A Europa totalizava hoje às 11:00 TMG 152.117 casos (7.802 mortos), a Ásia 96.669 infeções (3.479 mortes), os Estados Unidos e o Canadá 28.077 casos (359 mortos), o Médio Oriente 24.656 casos (1.710 mortes), a América Latina e as Caraíbas 4.001 infeções (49 mortos), a Oceânia 1.417 casos (sete óbitos) e África 1.193 casos (38 mortes)

Este balanço foi realizado a partir de dados recolhidos pelas delegações da AFP junto das autoridades nacionais e de informações da Organização Mundial de Saúde (OMS).