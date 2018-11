Mais de 1.400 projetos turísticos apoiados em 3 anos no valor de 1.100 ME, diz Governo

O Governo apoiou 1.410 projetos turísticos, em três anos, através de instrumentos financeiros como linhas de crédito, no valor de 1.100 milhões de euros, anunciou esta sexta feira, em Lisboa, a secretária de Estado do Turismo.

“Temos o grande desafio de continuar o ritmo de investimento no Turismo. Nos últimos três anos, tivemos cerca de 1.410 projetos turísticos apoiados por instrumentos financeiros dedicados especificamente ao turismo, desde linhas de financiamento até fundos imobiliários, no valor de 1.100 milhões de euros”, disse Ana Mendes Godinho, no encerramento do 30.º Congresso Nacional da Hotelaria e Turismo.

De acordo com a governante, é essencial “não baixar os braços” para continuar a ser possível encontrar “a pessoa da mais inesperada nacionalidade no sítio mais inesperado do país”.

Para a secretária de Estado do Turismo, Portugal tem “tendências do futuro: tempo, autenticidade e silêncio”, a que se associa “uma grande capacidade de saber receber”, condições necessárias para Portugal “continuar a ser o melhor destino do mundo nas várias dimensões”.

Durante a sua intervenção na cerimónia, que decorreu no Pavilhão Carlos Lopes, Ana Mendes Godinho sublinhou também que é preciso afirmar, cada vez mais, o Turismo como ambientalmente sustentável.

“Temos criadas as condições para acelerar medidas de eficiência energética. Acho que nós podemos distinguir-nos também como país que está a implementar, cada vez mais, este tipo de medidas”, referiu.