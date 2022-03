Mais 5.606 infeções, 17 mortes e aumento de internamentos

Segundo o boletim epidemiológico diário da DGS, hoje estão internadas 1.250 pessoas, mais 42 do que no domingo, enquanto nas unidades de cuidados intensivos estão agora 81 doentes, menos um do que no dia anterior, embora nem todos os internamentos se devam à covid-19, podendo ser motivados por outras patologias apesar da existência de infeção com SARS-CoV-2.

O número de casos ativos desceu hoje para 472.781, menos 5.367 do que no domingo, e nas últimas 24 horas foram dadas como recuperadas 10.956 pessoas, para um total de 2.843.809 desde o início da pandemia.

A maior parte dos novos contágios foi diagnosticada na região de Lisboa e Vale do Tejo, com 2.407 infeções, seguindo-se o Norte (991), o Centro (739), o Algarve (432) e o Alentejo (299).