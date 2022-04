Mais 35 pessoas internadas, 35.643 infeções e vinte mortes em 24 horas

Em unidades de cuidados intensivos estão internadas 153 pessoas, menos oito do que na sexta-feira, de acordo com o boletim epidemiológico da Direção Geral da Saúde.

De sexta-feira para hoje foram dadas como recuperadas 31.541 pessoas e o número de casos ativos de infeção em Portugal situa-se agora em 258.322, mais 4.082 do que na sexta-feira.

Das 20 mortes das últimas 24 horas atribuídas à doença, treze ocorreram na zona de Lisboa e Vale do Tejo, cinco na região Norte e duas no Algarve.

Por idades, uma das pessoas que morreu tinha entre 40 e 49 anos, três tinham entre 60 e 69, sete entre 70 e 79 e nove tinham mais de 80 anos.

Dos novos casos, 15.142 registaram-se na zona de Lisboa e Vale do Tejo, que tem um total acumulado de 640.448 infeções e 8.035 mortes atribuídas à covid-19, 12.481 na região Norte (585.482 casos e 5.808 mortes no total), 3.819 na região Centro (221.551 casos e 3.379 mortes), 1.118 no Algarve (65.206 casos e 594 mortes) e 1.085 no Alentejo (55.209 casos e 1.092 mortes acumuladas).

Nas regiões autónomas, a Madeira registou nas últimas 24 horas mais 1.708 infeções, com um total acumulado de 30.945 casos e 129 mortes, e os Açores 290 novos casos, com um total de 14.586 infeções e 54 mortes atribuídas à covid-19.

Por idades, 2.305 das novas infeções registaram-se em crianças até aos nove anos, 4.310 na faixa etária entre os 10 e 19 anos, 6.532 entre os 20 e os 29 anos, 5.916 entre os 30 e os 39 anos, 6.676 entre os 40 e os 49 anos, 5.203 entre os 50 e os 59 anos, 2.891 entre os 60 e os 69 anos, 1.265 entre os 70 e os 79 anos e 621 casos em pessoas com 80 anos ou mais.

Desde março de 2020 foram diagnosticados em Portugal 1.613.427 casos de infeção com SARS-CoV-2, 1.336.014 dos quais foram dados como recuperados e 19.091 pessoas morreram devido à covid-19.

Nas últimas 24 horas, as autoridades de saúde colocaram mais 4.237 contactos em vigilância, totalizando agora 218.269 pessoas.

O SARS-CoV-2 já infetou em Portugal 855.381 mulheres e 756.337 homens. A DGS contabiliza 1.709 casos de sexo desconhecido que estão sob investigação, uma vez que esses dados não são comunicados de forma automática.

Das pessoas que morreram com covid-19, 10.041 eram homens e 9.050, mulheres.

A incidência de infeções com o coronavírus SARS-CoV-2 subiu para 2.438,8 casos por 100 mil habitantes em Portugal, enquanto o índice de transmissibilidade (Rt) desceu para 1,32, anunciou na sexta-feira a DGS.

Considerando apenas Portugal continental, este indicador registou também um crescimento, de 2.114,3 casos por 100 mil habitantes para 2.444,5.

A covid-19 provocou 5.470.916 mortes em todo o mundo desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 na China.

Uma nova variante, a Ómicron, considerada preocupante e muito contagiosa pela Organização Mundial da Saúde (OMS), já foi registada desde novembro em pelo menos 110 países, sendo dominante em Portugal.