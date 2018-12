MAI vai investir três milhões de euros em cinco instalações da GNR

As mais lidas

O investimento insere-se na Lei de Programação de Infraestruturas e Equipamentos das Forças e Serviços de Segurança do Ministério da Administração Interna.

O Ministério tutelado por Eduardo Cabrita prevê que estas novas instalações estejam operacionais a partir do final do próximo ano.

O posto territorial da GNR de Lagos, Cucujães (Oliveira de Azeméis), Barrancos e de Serpa e o destacamento territorial da GNR de São Torcato, em Guimarães, são as instalações que vão ser alvo destes investimentos, cujos concursos vão ser agora lançados, segundo o MAI.

