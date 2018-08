Magma Gospel em concerto no Alto da Mãe de Deus

O programa das Noites de Verão vai estender-se, esta quarta feira, 15 de agosto, ao Alto da Mãe de Deus, com um espetáculo dos Magma Gospel. Este espaço emblemático da cidade de Ponta Delgada, localizado na freguesia de São Pedro, tem uma panorâmica única, o que vai permitir a realização de um concerto diferente, cujo início está marcado para as 21h30.

De acordo com noite da autarquia, na quinta feira, 16 de agosto, as Noites de Verão regressam à Praça do Município, com um concerto pelos One Short of a Quartet, às 21h30.

Na sexta feira, 17 de agosto, pelas 21h30, nas Portas da Cidade, o concerto será pelos Booze Band.

Já no sábado, 18 de agosto, a partir das 20h00, haverá animação infantil, com os pula -pulas e animação itinerante variada no lado norte do Largo da Matriz. A partir das 21h30, nas Portas da Cidade, está agendado o concerto MANEL.

Por último, no domingo, 19 de agosto, à mesma hora e no mesmo local (Portas da Cidade), o concerto será com os PRISMA.