Magia do Natal chega ao município da Madalena

A Robert Rembold, o Município da Madalena agradeceu a doação, que irá colorir o coração da Vila, envolvendo a comunidade no verdadeiro espírito natalício.

“Na casa de um vizinho, na Alemanha, na Comunidade Religiosa Católica AVE MARIA, que produz, profissionalmente, durante todo o ano, decorações de Natal, vi num canto estas estrelas, fruto de uma encomenda errada. Nesse preciso momento, pensei na minha nova comunidade, a Madalena. Como ainda havia espaço no contentor, não tive qualquer dúvida que as estrelas teriam um bom uso para os habitantes da Madalena”, avançou o novo habitante da ilha montanha..

A iluminação de natal da Vila da Madalena, na ilha do Pico, foi inaugurada na passada sexta feira com muitos novos motivos iluminados oferecidos pelo alemão Robert Rembold.

