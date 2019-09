Mafalda Lopes sagra-se campeã europeia júnior de surf nos Açores

A portuguesa Mafalda Lopes sagrou-se campeã europeia de surf no escalão de juniores, o terceiro título de Portugal na categoria nos últimos quatro anos, na prova que hoje terminou na praia de Santa Bárbara, na Ribeira Grande, Açores.

Depois de Teresa Bonvalot em 2016 e 2017, agora é a vez de Mafalda Lopes ostentar o título, conquistado na última etapa do circuito mundial de surf júnior em solo europeu, conseguindo ainda o apuramento para o Mundial da categoria.

A prova serviu para testar as condições para o Azores Airlines Pro, que decorre de terça-feira a domingo e reúne os principais nomes do surf mundial, uma vez que é pontuável para a qualificação do circuito mundial em 2020.