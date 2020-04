Madeira vai testar 300 pessoas relacionadas com casos na freguesia de Câmara de Lobos

O objetivo do Serviço Regional de Saúde é identificar os casos próximos de contactos com os infetados que foram sinalizados naquela freguesia do concelho com o mesmo nome.

Este conjunto de testes inclui também profissionais de saúde e não profissionais relacionados com este caso, do Hospital Dr. Nélio Mendonça, no Funchal, e do Centro de Saúde de Câmara de Lobos. Serão também testados utentes e funcionários do lar de idosos de Câmara de Lobos.

"Neste momento, já falo de um universo de testes que vamos fazer que já abrange três centenas de pessoas. Mas vamos continuar a sinalizar os contactos com esta família, os contatos dos contatos, saber qual foi o tempo de exposição, se foi um contato esporádico, se houve bastante tempo de conversa, de proximidade, se não houve proteção nenhuma, em que 'timing' é que foi feito, tudo isto vai ser sinalizado durante estes quinze dias. É um trabalho de campo por parte dos delegados de saúde", observou.

Pedro Ramos sublinhou que este trabalho visa saber "qual a dimensão desta situação".