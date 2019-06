Madeira tem 29 centros de saúde com cobertura total de médico de família, diz Governo Regional

"Os cuidados de saúde primários são a primeira linha de intervenção em saúde e, como tal, constituem uma importante mais-valia para a saúde da população da Região Autónoma da Madeira (RAM)", sublinhou aquele gabinete do Governo Regional.

Segundo uma nota da SRS, aqueles centros de saúde localizam-se nas Achadas da Cruz, Porto Moniz, Ribeira da Janela, Santa do Porto Moniz, Seixal, Boaventura, Ponta Delgada, São Vicente, Arco da Calheta, Calheta, Estreito da Calheta, Fajã da Ovelha, Jardim do Mar, Paul do Mar, Ponta do Pargo, Prazeres, Ponta do Sol, Canhas, Serra de Água, Quinta Grande, Jardim da Serra, Arco de S. Jorge, Faial, Ilha, São Jorge, São Roque do Faial, Santo da Serra, Porto da Cruz e Porto Santo.

A SRS sublinhou ainda o investimento feito pela Região ao nível da formação, "o que faz com que atualmente sejam 148 os médicos de família distribuídos pelos 47 centros de saúde” do arquipélago.

Este reforço reflete-se na taxa de cobertura de médico de família na região, e faz com que no conjunto global dos 47 centros de saúde, 29 têm cobertura de população a 100% com médico de família.