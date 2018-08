Madeira SAD vence Supertaça de andebol feminino pela 20.ª vez

A equipa feminina do Madeira SAD conquistou este domingo a Supertaça de andebol, pela 20.ª vez, após bater o Colégio João de Barros por 29-19, no jogo hoje disputado em Braga.

As insulares confirmaram o favoritismo e continuam a sua hegemonia no andebol feminino português. A 20.ª conquista consecutiva da Supertaça pelo Madeira SAD começou cedo a ser desenhada e, a meio da primeira parte, já vencia por cinco golos de diferença (6-1) e, ao intervalo, por seis (12-6).

O SIR 1º Maio/ADA CJ Barros, da Marinha Grande, que participou na Supertaça porque foi a equipa que perdeu com o mesmo Madeira SAD na final da Taça de Portugal da época passada, teve uma ligeira reação no início da segunda parte, mas o Madeira SAD ‘embalou’ para um triunfo claro.

Com metade deste período jogado, as madeirenses já venciam por 10 golos (23-13), vantagem que se manteve no final (29-19).