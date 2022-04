Madeira reporta sete novos casos e 61 situações ativas

“Há a reportar sete novos casos de infeção por SARS-CoV-2 na Região Autónoma da Madeira, pelo que a região passa a contabilizar 9.619 casos confirmados de covid-19” desde 16 de março de 2020, lê-se no boletim sobre a situação epidemiológica no arquipélago.

A autoridade regional de saúde adianta que um dos novos casos é importado da região de Lisboa e Vale do Tejo e os outros seis são de transmissão local.

No mesmo documento, a DRS indica que hoje a Madeira tem 61 casos ativos de covid-19, dos quais 17 importados e 44 de transmissão local.

As pessoas infetadas estão a cumprir isolamento, encontrando-se quatro internadas nas unidades polivalentes no Hospital Dr. Nélio Mendonça, no Funchal. Nenhum doente ocupa a zona de cuidados intensivos dedicada à covid-19 nesta unidade de saúde.

Num hotel estão confinadas 10 pessoas, permanecendo as restantes em alojamento próprio.

As autoridades também estão a avaliar 71 situações relacionadas com viajantes identificados no aeroporto, contactos de casos positivos ou outras que foram reportadas.

“Relativamente à vigilância ativa de contactos de casos positivos, 378 pessoas estão a ser acompanhadas pelas autoridades de saúde dos vários concelhos da Madeira e no Porto Santo”, refere a DRS.

Além disso, 24.031 viajantes estão a ser avaliados através da aplicação 'MadeiraSafe'.

No boletim, a DRS salienta que a Madeira reporta hoje “mais 11 casos recuperados”, totalizando 9.486 doentes recuperados de covid-19 no arquipélago desde o início da pandemia.

A Madeira mantém os 72 óbitos associados à doença, tendo a última morte ocorrido em 25 de maio.

Na operação de despiste da covid-19 nos portos e aeroportos da região foram realizados 242.286 colheitas para teste de RT-PCR e foram processadas 489.982 amostras no laboratório do Serviço Regional de Saúde, é referido no comunicado.

“No que diz respeito aos testes rápidos de antígeno, foram realizados até à data, um total de 72.201”, lê-se ainda na nota.

Por seu turno, a Direção-Geral de Saúde atribuiu hoje à região Autónoma da Madeira seis casos, acrescentando que este território soma 9.880 infeções e 69 mortes devido à covid-19 desde março de 2020.

As autoridades regionais dos Açores e da Madeira divulgam diariamente os seus dados, que podem não coincidir com a informação divulgada no boletim da DGS.

A pandemia de covid-19 provocou mais de 3,9 milhões de vítimas em todo o mundo, resultantes de perto de 180 milhões de casos de infeção diagnosticados oficialmente, segundo o balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 17.083 pessoas e foram confirmados 873.051 casos de infeção, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença respiratória é provocada pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.