Madeira reporta 32 novos casos nas últimas 24 horas

No boletim diário sobre a situação epidemiológica nesta região, pode ler-se que os casos de infeção por SARS-CoV-2 na Madeira ascendem a um total de 12.109, enquanto os doentes recuperados somam 11.875, tendo sido reportadas hoje mais 11 pessoas infetadas que conseguiram curar-se da doença.

De acordo com os dados da DRS, a última vez que a Madeira havia registado mais de 30 infetados num dia, foi a 09 de setembro.

Sobre os novos casos, indica que cinco são importados, nomeadamente da Região de Lisboa e Vale do Tejo (dois), da Região Norte, Noruega e Reino Unido com um infetado cada. Os restantes casos (27) são de transmissão local.

“São 157 os casos ativos, dos quais 30 são importados e 127 de transmissão local”, é mencionado no mesmo documento.

As autoridades de saúde insulares asseguram que estas pessoas estão a cumprir isolamento, encontrando-se sete internadas nas unidades polivalentes dedicadas à covid-19 do Hospital Dr. Nélio Mendonça, 14 estão em confinamento num hotel e as demais permanecem em alojamento próprio.

Também aponta que estão a ser apreciadas 95 situações relacionadas com viajantes identificados no aeroporto, contactos com casos positivos ou reportadas à linha SRS24 ou provenientes dos vários postos de testagem da região.

Em vigilância ativa de contactos com casos positivos estão 248 pessoas, além de 35.127 viajantes com recurso à aplicação MadeiraSafe.

A região contabiliza, até à data, um total de 77 óbitos associados à covid-19, refere a DRS.

As autoridades regionais dos Açores e da Madeira divulgam diariamente os seus dados, que podem não coincidir com a informação divulgada no boletim da Direção-Geral de Saúde (DGS) que hoje atribuiu ao arquipélago madeirense 36 novos casos, um total de 12.706 infeções e 74 mortes devido à doença covid-19 desde março de 2020.

A covid-19 provocou pelo menos 4.992.831 mortes em todo o mundo, entre mais de 246,31 milhões infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

Em Portugal, desde março de 2020, morreram 18.157 pessoas e foram contabilizados 1.090.651 casos de infeção, segundo dados da Direção-Geral da Saúde.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em vários países.