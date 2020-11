Madeira regista dez novos casos e um total de 202 infeções ativas

"Hoje há dez novos casos positivos a reportar, pelo que a região passa a contabilizar 495 casos confirmados de covid-19", explica em comunicado, referindo que se trata de cinco importados (quatro provenientes do Reino Unido e um de Itália) e cinco casos de transmissão local, quatro dos quais associados a casos recentemente diagnosticados na comunidade.

O IASAÚDE destaca que um dos casos positivo é uma jovem que frequenta uma escola no concelho do Funchal, sendo que a direção do estabelecimento foi informada e o plano de contingência ativado, determinando o isolamento profilático de 20 estudantes de uma turma.

"Hoje há mais cinco casos recuperados a reportar", indica, referindo que a região passa a contabilizar 292 recuperações, mantendo-se o registo de um óbito associado ao novo coronavírus.

O arquipélago totaliza agora 202 infeções ativas, das quais 167 foram identificadas no contexto das atividades de vigilância implementadas no Aeroporto da Madeira e 35 são de transmissão local.

Relativamente ao isolamento dos casos ativos, 84 pessoas cumprem isolamento numa unidade hoteleira dedicada, 116 em alojamento próprio e duas pessoas encontram-se internadas na Unidade Polivalente dedicada à covid-19 no Hospital Central do Funchal.

"No total, há 30 novas situações que se encontram hoje em estudo pelas autoridades de saúde, 12 provenientes da operação de rastreio do aeroporto e 18 relacionadas com contactos com casos positivos ou situações reportadas à linha SRS24", refere o boletim do IASAÚDE, esclarecendo que um dos casos em estudo diz respeito a um profissional do Serviço de Saúde da Madeira (Sesaram).

À data, 534 contactos de casos positivos estão em vigilância ativa e 14.353 pessoas estão a ser acompanhadas com recurso à aplicação 'MadeiraSafe'.

No contexto da operação de rastreio de viajantes nos portos e aeroportos da Madeira e do Porto Santo, em vigor desde 01 de julho, há a reportar um total cumulativo de 101.920 colheitas para teste ao novo coronavírus realizadas até às 17:30 de hoje.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 1,2 milhões de mortos em mais de 47,5 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 2.694 pessoas dos 156.940 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.