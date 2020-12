Madeira regista 31 novos casos e totaliza 332 situações ativas

“Hoje há 31 novos casos positivos a reportar, pelo que a Região Autónoma da Madeira (RAM) passa a contabilizar 1.221 casos confirmados de covid-19 no território regional”, destaca o boletim epidemiológico distribuído pela autoridade de saúde. Destes casos, acrescenta que 17 são importados (10 provenientes do Reino Unido, um de Itália, 4 da Região de Lisboa e Vale do Tejo, um da região Centro e um da Norte de Portugal), havendo 14 de transmissão local, “na sua maioria associados a contactos ou contextos de casos positivos anteriormente identificados”.

No dia em que a Madeira registou a nona norte associada à covid-19, o documento refere que estes novos casos incluem duas pessoas na área da saúde, sendo “um utente identificado no âmbito do rastreio intra-hospitalar e um profissional de saúde, com contacto com um caso positivo, fora do contexto profissional”. A investigação epidemiológica continua em curso.

“São 332 os casos ativos, dos quais 90 são importados e 242 são de transmissão local” na Madeira, menciona a DRS.

Estas pessoas estão a cumprir isolamento, das quais 35 numa unidade hoteleira e 281 em alojamento próprio.

Também estão internadas 16 pessoas no hospital do Funchal, uma das quais na Unidade de Cuidados Intensivos dedicada à covid-19, complementa.

A autoridade regional vinca que, além destes casos identificados, estão em estudo hoje outras 131 novas situações, “todas relacionadas com contactos com casos positivos, reportadas à linha SRS24 ou pelo SESARAM”, decorrendo as respetivas investigações epidemiológicas.

“Até hoje [20 de dezembro], foram contabilizadas na RAM 2.681 notificações de casos suspeitos de covid-19, dos quais 1.460 não se confirmaram”, destaca.

A autoridade regional realça ainda que “hoje há mais 19 casos recuperados a reportar”, totalizando a Madeira 880 doentes curados desde o início da pandemia.

O boletim epidemiológico indica que a Linha SRS24 (800 24 24 20) recebeu 283 chamadas nas últimas 24 horas, contabilizando um total de 22.212 contactos.

Em matéria de vigilância ativa de contactos de casos positivos, afirma que 2.050 pessoas estão a ser acompanhadas pelas autoridades de saúde dos vários concelhos da Madeira e no Porto Santo.

Também estão sob vigilância 19.620 pessoas que viajaram para a Madeira, através da aplicação MadeiraSafe.

Sobre a realização de testes para despiste da covid-19, anuncia que no decorrer da operação de rastreio de viajantes nos portos e aeroportos da Madeira e do Porto Santo, “há a reportar um total cumulativo de 128.148 colheitas realizadas até às 19:30 de hoje”.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 1.685.785 mortos resultantes de mais de 76,2 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 6.134 pessoas dos 374.121 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.