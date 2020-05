Madeira mantém total de 90 casos e assinala mais quatro doentes recuperados

"Há mais quatro casos recuperados a reportar, tratando-se de residentes no concelho de Câmara de Lobos [zona oeste da ilha]", refere em comunicado, sublinhando que os 19 casos de infeção ainda ativos não necessitam de cuidados hospitalares.

No arquipélago, mantém-se também o total de 1.543 casos suspeitos de Covid-19 notificados até à data, dos quais 1.453 não se confirmaram.

Por outro lado, foram já processadas 12.081 amostras no Laboratório de Patologia Clínica do Serviço de Saúde da Madeira (Sesaram), abrangendo 10.954 utentes.

Atualmente, 453 pessoas estão a ser acompanhadas pelas autoridades de saúde dos vários concelhos da região, das quais 304 em vigilância ativa e 149 em autovigilância.

"Sobre as linhas criadas no âmbito do Plano de Contingência para a covid-19, o total de atendimentos pela linha de acompanhamento psicológico do IASAÚDE (291 212 399) é agora de 1.012, com 119 pessoas em acompanhamento pelos profissionais deste Instituto", lê-se no comunicado.

Os contactos para Linha SRS24 (800 24 24 20) totalizam 7.960, mais 35 chamadas nas últimas 24 horas.