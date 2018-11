Madeira investe 3,7 milhões de euros nas Festas de Natal e de Fim de Ano

As Festas de Natal e de Fim de Ano na Madeira começam sábado e prolongam-se até 06 de janeiro, num investimento de 3,7 milhões de euros do Governo Regional, que espera taxas de ocupação de 61% e 87%, respetivamente.

Na apresentação do cartaz de animação turística para aquele período na Madeira, a secretaria regional do Turismo e Cultura, Paula Cabaço, revelou que uma sondagem feita em 15 de novembro aponta para uma taxa de ocupação de “61% para o Natal e 87% para o Fim de Ano, sensivelmente parecida que a do ano passado”.

Sobre o cartaz, cujo tema são os 600 anos da descoberta da Madeira e Porto Santo, Paula Cabaço salientou a aposta na inovação das iluminações na zona central do Funchal, com predominância das cores e motivos de Natal, na animação com 250 horas de espetáculos (18 bandas, 23 grupos de folclore e 39 espetáculos musicais), no fogo-de-artifício e na dinamização cultural com iniciativas como "oficinas de Natal", fazendo os turistas envolverem-se nos usos e costumes regionais como na elaboração de doces da época ou da sopa de trigo.

O cartaz envolve também uma componente de animação para os mais jovens com jogos tradicionais, quadros vivos, teatro e coros.

O fogo-de-artifício, de oito minutos, terá este ano 38 postos de deflagração, sendo dois na ilha do Porto Santo e os restantes ao longo do anfiteatro da cidade do Funchal e no mar, num investimento de 1,3 milhões de euros.

No último dia do ano são aguardados 10 navios de cruzeiro.

A animação será concentrada na Placa Central, que terá 22 tasquinhas e venda de produtos regionais, no Largo da Restauração, com a aldeia etnográfica e o presépio, no Jardim Municipal, dedicado aos jovens, e na Praça do Povo, com animação musical e um grande concerto de Ano Novo.

Os museus sob a tutela da Secretaria Regional do Turismo e Cultura também apresentarão programas alusivos à época.