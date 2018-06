Madeira investe 21.500 euros para limpar terrenos e prevenir incêndios em Santa Cruz

A Investimentos Habitacionais da Madeira (IHM) anunciou este sábado que está a fazer um investimento na ordem dos 21.500 euros para efetuar a limpeza de terrenos, visando a prevenção contra incêndios no concelho de Santa Cruz.

Numa informação hoje disponibilizada, a IHM refere que o projeto passa pela “limpeza de terrenos em trabalho de prevenção contra incêndios” e a criação de “faixas” corta-fogo nos espaços circundantes aos complexos habitacionais das Figueirinhas e Nogueira, no município contíguo a leste do Funchal, Santa Cruz.

“O objetivo é salvaguardar o património e a segurança dos residentes naqueles complexos habitacionais”, refere o documento da IHM, que é presidida por Vânia Jesus.

“Globalmente, a IHM aplica 21.550,00 euros na proteção de património edificado e segurança das populações”, salienta a nota.

Também sublinha que a “limpeza de terrenos confinantes a habitações, dentro ou fora dos perímetros urbanos, é uma medida preventiva na proteção de pessoas e bens”.

Por isso, complementa, “o Governo Regional, através da IHM, tem em curso a realização da limpeza de mato, lixo acumulado ou outro tipo de combustível naquelas que são propriedades desta entidade pública empresarial”

No que toca ao tipo de trabalhos em curso, enuncia “a criação de uma faixa de proteção contra incêndios, efetuando a desmatação e limpeza de espécies infestantes, altamente inflamáveis e propagadores do fogo”.

Na zona das Figueirinhas, na freguesia do Caniço, aponta que os trabalhos já se encontram, “em fase de conclusão”, estando a decorrer “a norte das habitações construídas em direito de superfície - terrenos propriedade da entidade pública empresarial” e que abrangem uma superfície “3.600 metros quadrados, representando um investimento na ordem dos 15.600 euros”.

No caso do bairro da Nogueira, na freguesia da Camacha, “a intervenção a norte do bairro desenvolve-se numa área aproximada de 4.000 metros quadrados, num investimento de 5.950,00 euros”.