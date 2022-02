Madeira contabiliza 28 novos casos nas últimas 24 horas

Entre os novos positivos, seis são casos importados – três do Reino Unido, dois da França e um da região de Lisboa e Vale do Tejo – e 22 são de transmissão local, sendo que a região passa a contabilizar 10.028 casos de infeção por SARS-CoV-2 desde março de 2020.

Dos 225 casos atualmente ativos, “85 são casos importados e 140 são de transmissão local”, refere a autoridade de saúde regional.

Com mais 16 recuperações nas últimas 24 horas, ascende para 9.730 o número de casos recuperados de Covid-19, segundo informa o boletim epidemiológico da DRS.

O arquipélago assinala também 73 mortos associados à doença.

Os dados divulgados hoje pela autoridade regional diferem dos apresentados pela Direção-Geral da Saúde (DGS), que atribuiu 33 novos casos de infeção à região, que perfaz um total de 10.342 casos e 69 mortes devido à Covid-19.

Estão hospitalizadas cinco pessoas em unidades polivalentes dedicadas à covid-19 no Hospital Dr. Nélio Mendonça, no Funchal, mas nenhuma nos cuidados intensivos, de acordo com autoridade de saúde regional.

Em relação aos restantes casos positivos, 57 pessoas cumprem isolamento numa unidade hoteleira dedicada, permanecendo as restantes em alojamento próprio.

A DRS aponta “78 situações que se encontram hoje em apreciação pelas autoridades de saúde, estando estas relacionadas com viajantes identificados no aeroporto, contactos com casos positivos ou outras situações reportadas à linha SRS24 ou ao SESARAM [Serviço de Saúde da Madeira]”.

Em vigilância ativa nos vários concelhos da Madeira e no Porto Santo estão 582 pessoas e 34.943 viajantes estão monitorizados através da aplicação 'MadeiraSafe'.