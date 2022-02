Madeira com 85% da população em todos os concelhos com vacinação completa

Pedro Ramos falava numa conferência de imprensa convocada para esclarecer algumas dúvidas relacionadas com a última recomendação do executivo madeirense que aliviou as restrições, uma resolução tomada a 30 de janeiro.

Entre outras medidas, o executivo madeirense (PSD/CDS) acabou com a obrigatoriedade de testagem maciça semanal da população para acesso a espaços públicos e privados.

“Todos os concelhos já ultrapassaram os 85% da vacinação completa, o que tem permitido que a região continue a sua retoma diária das atividades, com medidas de restrição cada vez mais diminutas e muito próximo de uma vida normal”, afirmou.

O responsável admitiu que “num futuro muito próximo se possa a aliviar ainda mais as medidas de contenção”, se a evolução da pandemia continuar a ser favorável.

Pedro Ramos mencionou que a nova variante da Ómicron “teve impacto muito superior às anteriores, permitiu a disseminação na população, mas teve um impacto reduzido, porque população está vacinada, e uma menor pressão no serviço de saúde”.

“Não vamos desistir agora, vamos continuar a vacinar e testar quando necessário”, sublinhou, reforçando que” o resultado de vacinação massiva permite que a Madeira apresente para a covid-19 uma taxa de letalidade de 0,2% e de mortalidade de 0,08%”.

Na Madeira, indicou, “90% da população está com vacinação iniciada, 89% com vacinação completa e 46% com reforço”.

Na faixa etária dos 12 aos 17 anos, 91% dos jovens têm a vacinação iniciada e 89% completa, enquanto 30% das crianças entre os cinco e os 11 anos já começou o processo vacinal e 18% já o completou.

O responsável realçou que as dúvidas relacionadas com as novas recomendações surgiram “em áreas sensíveis, como a Educação e Social”, numa altura em que vigora ainda a situação de contingência”.

Pedro Ramos esteve nesta conferência de imprensa com os secretários da Educação e Desporto, Jorge Carvalho, e da Inclusão Social e Cidadania, Rita Andrade, que complementaram as informações nas respetivas tutelas.

“Na área da Educação e do Desporto, as crianças não têm constrangimentos de nenhuma espécie, podendo frequentar todas as atividades escolares e extracurriculares e inclusive os contactos já não fazem isolamento”, salientou o secretário da Saúde.

Pedro Ramos acrescentou que, “a nível do Desporto, os que não tiverem esquema de vacinação iniciada têm de fazer o teste antigénio semanal, a expensas próprias”, podendo frequentar essas atividades se tiverem começado o processo vacinal.

O secretário adiantou que, na área social, que compreende as estruturas residências para idosos, “não há constrangimentos para quem tem esquemas vacinal completo ou iniciado”, vincando que “100% da população nos lares está vacinada”.

O Governo da Madeira também deixou de divulgar o boletim diário sobre a situação epidemiológica, passando a difundir um relatório mensal.

De acordo com os dados hoje anunciados pela Direção-Geral de Saúde (DGS), a Região Autónoma da Madeira soma desde o início da pandemia 67.216 infeções e 170 mortes.

A covid-19 provocou pelo menos 5.710.711 de mortes em todo o mundo desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse, divulgado na sexta-feira.

Em Portugal, desde março de 2020, morreram 20.171 pessoas e foram contabilizados 2.884.540 casos de infeção, segundo dados de hoje da Direção-Geral da Saúde.