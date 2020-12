Madeira com 257 infeções ativas e 17 doentes hospitalizados

Dos novos casos reportados, um é oriundo da Roménia e 28 são de transmissão local, entre os quais estão sete crianças que frequentam estabelecimentos de ensino nos concelhos de Câmara de Lobos, Funchal e Machico, onde os planos de contingência foram ativados.

A Direção Regional de Saúde refere também três profissionais das forças de segurança e militares infetados.

"Hoje há mais 14 casos recuperados a reportar e região passa a contabilizar 662 casos recuperados de covid-19", sublinha, indicando que assinalou dois óbitos desde o início da pandemia.

No total, estão ativos 257 casos, dos quais 47 são importados e 210 de transmissão local.

"Relativamente ao isolamento dos casos ativos, 22 pessoas cumprem isolamento numa unidade hoteleira dedicada, 218 em alojamento próprio e 17 pessoas encontram-se hoje internadas: 14 na unidade polivalente e três na unidade de cuidados intensivos dedicada à covid-19 [no Hospital Central do Funchal]", esclarece a Direção Regional de Saúde.

A autoridade regional assinala, também, que entre os internados conta-se um doente identificado no contexto de um segundo teste de rastreio intra-hospitalar.

No total, há 143 novas situações em estudo pelas autoridades de saúde, oito provenientes da operação de rastreio do Aeroporto da Madeira e 135 relacionadas com contactos com positivos.

Em relação à vigilância ativa de contactos, 1.377 pessoas estão a ser acompanhadas pelas autoridades de saúde dos vários concelhos da Madeira e no Porto Santo e 7.949 viajantes estão monitorizados através da aplicação 'MadeiraSafe'.

No contexto da operação de rastreio de viajantes nos portos e aeroportos da Madeira e do Porto Santo, há a reportar um total cumulativo de 114.438 colheitas para teste realizadas até às 18:30 de hoje.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 1.535.987 mortos resultantes de mais de 67 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 5.041 pessoas dos 325.071 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.