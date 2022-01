Madeira com 12 novos casos e 103 situações ativas

“Há a reportar 12 novos casos de infeção por SARS-CoV-2 na Madeira, pelo que a região passa a contabilizar 9.748 casos confirmados de covid-19”, lê-se no boletim epidemiológico diário.

No mesmo documento, a DRS refere que, destes novos casos, dois são importados (um da região Centro e um da Suíça) e os outros são de transmissão local.

As autoridades de saúde do arquipélago indicam que estão notificados 103 casos ativos, sendo 75 transmissão local e 28 importados.

Estas pessoas infetadas cumpre isolamento, estando três internadas no Hospital Dr. Nélio Mendonça, no Funchal, uma das quais na unidade de cuidados intensivos.

Outras estão hospedadas numa unidade hoteleira e as restantes estão confinadas em alojamento próprio, menciona a DRS.

No boletim é ainda referido que estão a ser apreciadas 65 situações pelas autoridades de saúde, “relacionadas com viajantes identificados no aeroporto, contactos com casos positivos ou outras situações reportadas.

Em vigilância ativa de contactos positivos encontram-se 437 pessoas e 28.599 viajantes estão a ser acompanhados através da aplicação MadeiraSafe.

A DRS salienta que hoje a Madeira tem mais nove casos recuperados, passando a contabilizar um total de 9.572 doentes curados de covid-19.

Até à data, a região mantém os 73 óbitos associados à doença.

A Direção-Geral da Saúde (DGS) indicou hoje que na Madeira foram notificados 10.055 casos e que esta região regista 70 óbitos associados à doença.

As autoridades regionais dos Açores e da Madeira divulgam diariamente os seus dados, que podem não coincidir com a informação disponibilizada no boletim da DGS.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 4.013.756 mortos em todo o mundo, resultantes de mais de 185,5 milhões de casos de infeção pelo novo coronavírus, segundo o balanço mais recente feito pela agência France-Presse.

Em Portugal, desde o início da pandemia, em março de 2020, morreram 17.142 mortos pessoas e foram registados 902.489 casos de infeção, de acordo com a Direção-Geral da Saúde.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, uma cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em países como o Reino Unido, Índia, África do Sul, Brasil e Peru.