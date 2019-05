Madalena recebe exposição “Perspetivas do Olhar”

As mais lidas

Sensível a esta temática, o município da Madalena aderiu à iniciativa de imediato, sensibilizando assim a comunidade local para esta doença oncológica e "transmitindo uma mensagem de esperança a quem trava a mesma luta", frisou José António Soares, presidente do nunicípio da Madalena, na abertura da exposição.

Realizada com o intuito de sensibilizar o público e deixar uma mensagem de esperança a todos os que lutam ou lutaram contra o cancro da mama, o autor salienta que nas fotografias podemos ver "a força de cada um e, acima de tudo, a coragem destas pessoas que aceitaram ser fotografadas na pior altura das suas vidas, para poderem dar esperança aos outros", disse citado em nota.

A mostra conta com 29 fotografias que captam a história de mulheres e de um homem que sobreviveram ao cancro da mama.

A Câmara Municipal da Madalena, tem patente a exposição “Perspetivas do Olhar”, do fotógrafo José Santos.

Açormédia, S.A. | Todos os direitos reservados

Este site utiliza cookies: ao navegar no site está a consentir a sua utilização.

Consulte os termos e condições de utilização e a política de privacidade do site do Açoriano Oriental.

Ok