Madalena Pereira assume funções de diretora artística dos Cortejos das Festas Praia 2019

O responsável pela gestão cultural da autarquia praiense e pela Cooperativa Praia Cultural, mostrou “muito satisfação pelo facto de a professora Madalena Pereira ter aceite o convite que lhe foi endereçado”, expressando a convicção “de que estará, com certeza, à altura dos desafios que lhe vão ser colocados ao longo dos próximos meses, dando um importante contributo cívico às Festas da Praia”, disse, citado em nota da autarquia.





Sem levantar muito o véu sobre o que irá ser as Festas Praia de 2019, agendadas para ter lugar entre os dias 2 e 11 de agosto, Carlos Armando Costa assegurou que “as festas manterão o mesmo modelo de sucesso dos últimos anos, sendo que vão surgir melhorias significativas ao nível da animação de rua e em todos os desfiles e cortejos que farão parte do programa festivo”.





O vice-presidente do município salientou que o Music Resort e a componente tauromáquica “manterão os mesmos moldes do ano anterior”.

No que diz respeito à Feira de Gastronomia do Atlântico, Carlos Armando Costa frisou que “já estamos a trabalhar com o nosso parceiro, a Escola Profissional da Praia da Vitória, no sentido de introduzir algumas inovações e melhorias, nomeadamente ao nível da regeneração das presenças gastronómicas”.





O vice-presidente assegura que em “breve será dado a conhecer o tema das Festas da Praia 2019”, assim como as “outras novidades da edição do próximo ano”.





Por seu turno, Madalena Pereira, diretora Artística das Festas Praia 2019, assegura que “os motivos que me levaram a aceitar este convite e este grande desafio assentam no carinho e na grande admiração que tenho pela cidade da Praia da Vitória”, afirmou citada na mesma nota.





Maria Madalena Medeiros Pereira, nasceu a 22 de julho de 1967, na vila da Madalena, ilha do Pico, mas há vários anos que vive na Praia da Vitória, sendo professora de Educação Musical, desde 1988, na Escola Básica Integrada da Praia da Vitória, e, atualmente, preside à direção da Filarmónica União Praiense.





“Tanto a Cidade da Praia da Vitória, como os praienses, são detentores de potencialidades tão especiais e únicas que unindo os esforços de todos, contribuirão para a realização de umas Festas da Praia 2019 que fiquem na memória e no coração de todos”, afirmou.