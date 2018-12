Madalena eleita “Autarquia Familiarmente Responsável”

A distinção reconhece as boas práticas e políticas sociais que a autarquia da Madalena tem vindo a adotar em benefício de todas as famílias, tendo sido particularmente elogiado pelo programa 'Madalena Bem Me Quer', que atribuiu já quase meio milhar de kits de natalidade aos pais ou futuros papás, bem como pelo 'Cartão Municipal de Famílias Numerosas', que prevê descontos especiais para as famílias com três ou mais filhos, nomeadamente uma redução de 25 por cento nas taxas das mais diversas prestações de serviços municipais, como a tarifa da água e recolha do lixo doméstico e nos licenciamentos e autorizações para execução de obras particulares, explica nota de imprensa.



A par destes benefícios, o município tem ainda promovido a fixação de famílias, com a colocação de lotes para habitação em hasta pública e a atribuição de bolsas de estudo aos estudantes universitários da Madalena, promovendo a captação de jovens quadros, bem como a dinamização de diversos programas de ocupação de tempos livres de jovens.