Madalena distinguida com o galardão "Autarquia + Familiarmente Responsável"

Pelo terceiro ano consecutivo, o município da Madalena foi distinguido com o galardão de “Autarquia + Familiarmente Responsável” pelas boas práticas implementadas, no âmbito da responsabilidade familiar.

A Câmara Municipal da Madalena foi distinguida com o galardão nacional de “Autarquia + Familiarmente Responsável”, atribuído pelo Observatório da Associação Portuguesa de Famílias Numerosas.





A distinção será entregue no dia 21 de novembro, em Coimbra, reconhecendo as boas práticas e políticas sociais, que a autarquia tem vindo a adotar em benefício de todas as famílias da vila da Madalena, adianta note de imprensa.





Refira-se que nos últimos três anos, o município atribuiu cerca de meio milhar de kits de natalidade aos pais ou futuros papás, tendo ainda sido a primeira autarquia dos Açores a criar o cartão jovem municipal, que associa as habituais vantagens do original a descontos específicos para o concelho, disponibilizando ainda um cartão para os idosos e outro para as famílias numerosas.





A par destes benefícios, o município tem promovido a fixação de famílias, com a colocação de lotes para habitação em hasta pública e a atribuição de bolsas de estudo aos estudantes universitários da vila, promovendo a captação de jovens quadros, bem como a dinamização de diversos programas de ocupação de tempos livres de jovens.