Madalena assinalou o Dia Mundial da Alimentação

O município da Madalena, na ilha do Pico, assinalou o Dia Mundial da Alimentação com palestras sobre nutrição infantojuvenil e demonstrações de preparação de refeições saudáveis, destinadas à comunidade escolar.

A importância do pequeno-almoço, da adoção de uma dieta regrada e da prática de exercício físico,foram alguns dos temas debatidos ao longo das palestras, que tiveram como oradoras Sandra Costa, nutricionista da Unidade de Saúde da Ilha do Pico e Sandra Azevedo, dietista da mesma entidade, adianta nota da autarquia





No final das palestras, colocou-se em prática alguns dos conceitos aprendidos, com uma demonstração de preparação de refeições, com o Chef Luís Moisão, da Padaria Andrade, que mostrou aos estudantes da Escola Cardeal Costa Nunes e da Escola Profissional do Pico como confecionar três pequenos-almoços nutritivos, dando ainda uma sugestão de fast-food saudável, uma bruschetta com tomate, queijo e manjericão fresco.





Diz a nota que as sessões terminaram com uma degustação de diferentes tipos de pães, incentivando os mais jovens a adotar uma dieta equilibrada, combinando todos os nutrientes da roda dos Alimentos, em prol de uma vida mais saudável.