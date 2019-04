Madalena apresentou Programa IFRRU

Desta forma, os interessados em beneficiar deste instrumento financeiro, que permitirá gerar um "investimento global na ordem dos 2000 milhões de euros, já o podem fazer, uma vez que o município da Madalena definiu, ainda em 2018, as suas Áreas de Reabilitação Urbanas (ARU’s), permitindo a todos os munícipes tirar partido deste programa", explica nota da autarquia.



Visando potenciar a revitalização integral do concelho e coesão territorial, a autarquia delimitou oito ARU’s, "uma na Terra do Pão, São Caetano, São Mateus, Candelária, Monte, Criação Velha, Madalena e Bandeiras, num total de 347,38 ha, promovendo assim o crescimento económico, a eficiência energética e a melhoria da qualidade de vida das pessoas em todo o município".



Considerado o melhor instrumento financeiro do mercado, o IFRRU destina-se a privados e particulares, que pretendam proceder à reabilitação integral de edifícios, incluindo soluções de eficiência energética, devendo primeiramente dirigir-se à autarquia a fim de saber se o imóvel a recuperar se encontra dentro das áreas definidas.



Apostando fortemente na regeneração urbanística do município, esta iniciativa irá dar um novo impulso à reabilitação, valorizando o espaço urbano e o seu património edificado, ao mesmo tempo que permite a revitalização do tecido económico e social da Madalena, assumindo suprema importância para o desenvolvimento de todo o concelho.