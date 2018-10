Macron e Merkel defendem “posição europeia coordenada” sobre eventuais sanções

As mais lidas

Segundo a investigação turca, Khashoggi foi morto por um esquadrão de agentes sauditas que viajaram para Istambul com esse fim.

A Arábia Saudita começou por assegurar que o jornalista tinha saído do consulado vivo, mas depois mudou de versão e admitiu que ele foi morto na representação diplomática numa luta que correu mal.

Jamal Khashoggi, jornalista saudita crítico do regime, foi morto a 02 de outubro no consulado saudita em Istambul, na Turquia.

Merkel reiterou a posição de Berlim na sexta-feira, confirmando que a suspensão estará em vigor até que o assassínio do jornalista esteja completamente esclarecido.

As declarações de Macron surgiram depois de a Alemanha ter anunciado, na segunda-feira, a suspensão da venda de armas e de ter apelado para um embargo europeu.

Na sexta-feira, em Bratislava (Eslováquia), Macron considerou “pura demagogia” promover um embargo da venda de armas à Arábia Saudita na sequência do assassínio de Jamal Khashoggi.

Num encontro à margem de uma cimeira dedicada à Síria, hoje a decorrer em Istambul (Turquia), o Presidente francês, Emmanuel Macron, e a chanceler alemã, Angela Merkel, tentaram atenuar um recente diferendo relacionado com a venda de armas ao regime de Riade.

França e Alemanha defenderam este sábado “uma posição coordenada a nível europeu” sobre a adoção de eventuais sanções contra a Arábia Saudita na sequência do assassínio do jornalista saudita Jamal Khashoggi, divulgou a Presidência francesa.

