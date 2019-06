Machado, Motty e Simão no Benfica de Castelo Branco

Confirma-se desta forma a notícia avançada pelo Açoriano Oriental no final do mês de maio, quando a estrutura da Santa Clara Açores - Futebol SAD assinou um contrato profissional de dois anos com Motty e Simão.





O empréstimo dos três jogadores ao clube albicastrense que disputa o Campeonato de Portugal é válido por uma temporada e pretende que os três jovens possam, jogar com maior regularidade numa competição que já apresenta um grau de dificuldade elevado, por forma a que os atletas possam continuar o seu processo de crescimento.



Na última temporada, Miguel Machado, Diogo Motty e Rodrigo Simão evoluíram no Águia, na Liga Salsiçor, clube satélite do Santa Clara, onde também atuou Rodolfo.



O guarda-redes acabaria por se lesionar a meio da temporada, situação que o afastou dos relvados na segunda metade da época mas o atleta vai regressar à competição na temporada 2019/2020 e também na condição de emprestado. Falta, nesta altura, saber onde Rodolfo vai evoluir, sendo certo que o seu destino também será um clube do território continental português que esteja a disputar o Campeonato de Portugal.



Rodolfo e Miguel Machado têm contrato com o Santa Clara até 2020, enquanto Diogo Motty e Rodrigo Simão assinaram até 2021.