Lusodescendente de 19 anos candidato a 'mayor' mais jovem de sempre na Califórnia

O lusodescendente Zachery Ramos lançou a sua campanha para 'mayor' da cidade de Gustine, no condado de Merced, norte da Califórnia, podendo tornar-se o dirigente eleito mais jovem de sempre no Estado.

O candidato de 19 anos disse à agência Lusa que tem o apoio de "mais de 65% dos negócios e agricultores locais", além de várias associações de luso-americanos, como a California Portuguese American Coalition (CPAC), e de personalidades políticas, como a ex-candidata a governadora da Califórnia Delaine Eastin.

Filho de pai português nascido nos Açores, Zachery Ramos enfrentará em novembro Pat Nagy, um veterano do conselho da cidade com nove anos de experiência.

Devido ao seu envolvimento com a comunidade, que privilegia ações porta a porta e contactos pessoais, o lusodescendente sente que tem "uma forte possibilidade de ganhar” a eleição.

Se vencer, Zachery será também o político luso-americano mais jovem de sempre nos Estados Unidos, algo que antevê com expectativa pela identificação "forte" com a comunidade portuguesa na cidade, que tem pouco mais de cinco mil habitantes.

"Posso fazer história não apenas para a nossa comunidade mas também poderei juntar-me aos outros luso-americanos eleitos e trabalhar com eles", afirmou.

A candidatura do lusodescendente, que estagiou na câmara municipal durante um ano, trabalha como coordenador recreativo e estuda na Modesto Junior College, foi "antecipada" devido ao "estado" da política atual.

"Tinha previsto concorrer em 2020, mas devido à forma como as coisas estão neste momento não podia esperar mais e por isso decidi candidatar-me este ano", explicou.

Apesar de nunca ter visitado Portugal e não falar português, Zachery Ramos está a trabalhar com a CPAC para alargar o ensino de português nas escolas, como opção ou atividade extracurricular, e diz que quer aprender a língua portuguesa.

A educação é um dos itens na sua plataforma de campanha, além da conservação dos parques, incentivos aos negócios locais na zona comercial da cidade e "uma política de porta aberta" para ajudar os cidadãos a resolverem problemas.

Tal como outras pequenas cidades agrárias na Califórnia, Gustine tem uma grande população de agricultores e criadores de gado preocupados com o futuro e com as condições de mercado em deterioração. Há problemas na indústria de laticínios, à qual os imigrantes portugueses têm uma ligação histórica, devido à quebra do preço do leite e à concorrência de grandes conglomerados. Zachery Ramos disse já ter planos para endereçar estes problemas, que passam pela criação de comités de agricultores na cidade "onde há mais vacas que pessoas."

A campanha foi lançada num restaurante local, Pizza Factory, está a atrair atenções fora da cidade de Gustine devido à idade e perfil de Zachery Ramos, algo que "muitos veem como uma grande mudança", afirmou.

O candidato disse ainda que quer "sentar-se com Republicanos e Democratas" para "tomar decisões de senso comum" e estabeleceu, desde já, a intenção de continuar a carreira política qualquer que seja o desfecho das eleições de novembro.

"As pessoas sabem que, apesar de eu ser novo, tenho o meu coração nesta cidade e vou fazer tudo o que puder para as ajudar", afirmou.