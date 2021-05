Luís Silveira reforça a importância dos transportes aéreos e marítimos para o concelho

O autarca recebeu, em audiência de cumprimentos, o secretário regional dos Transportes, Turismo e Energia, Mário Mota Borges, altura em que defendeu, também, a necessidade de melhorar a articulação dos horários com as gateways de entrada e saída da Região, bem como alertou para a necessidade de aumentar o número de lugares disponíveis nos voos interilhas da SATA, por forma a “ultrapassar os constrangimentos consecutivos com que nos deparamos ao longo dos anos, nomeadamente da falta de lugares”, refere em nota.





Luís Silveira, defendeu, uma vez mais, a necessidade de “uma embarcação da Atlanticoline ficar no porto das Velas, retomando aquela que é a ponte marítima histórica entre a ilha do Pico e São Jorge, mais concretamente entre os portos de Velas e de São Roque, rentabilizando assim recursos, com o navio a fazer depois a ligação ao restante Grupo Central, nomeadamente com as ilhas Terceira e Graciosa”.





Para o presidente da autarquia das Velas, estas são questões “que são de todo importante por forma a dar um novo impulso ao setor do turismo, um dos pilares da nossa economia e de desenvolvimento do nosso concelho, da ilha e da própria Região, que apesar do momento atípico que vivemos, possamos ter um novo alento na retoma pós pandemia”.





A audiência de cumprimentos, que teve lugar no Paços do Concelho, contou ainda com as presenças da diretora regional do Turismo, Rosa Machado Costa, e o diretor regional dos Transportes Aéreos e Marítimos, Rui Furtado Coutinho.