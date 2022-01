Luís Filipe Vieira em prisão domiciliária até ao pagamento de caução

Magalhães e Silva, advogado do empresário, de 72 anos, que foi detido na quarta-feira e interrogado hoje pelo juiz Carlos Alexandre, comentou a medida de coação aplicada a Luís Filipe Vieira à saída do tribunal, em Lisboa.

Carlos Alexandre aplicou também como medidas de coação a Luís Filipe Vieira a proibição de sair do país, com a entrega do passaporte, e de contactar com os outros arguidos do processo, à exceção do filho, outro dos detidos.

O juiz de instrução criminal aplicou também como medida de coação ao empresário José António dos Santos, outra das quatro pessoas detidas na operação ‘cartão vermelho’, a prestação de uma caução de dois milhões de euros, segundo informou o seu advogado, Castanheira Neves.

Em causa, segundo o Ministério Público, estão “negócios e financiamentos em montante total superior a 100 milhões de euros, que poderão ter acarretado elevados prejuízos para o Estado e para algumas das sociedades”, ocorridos “a partir de 2014 e até ao presente”, suscetíveis de configurar “crimes de abuso de confiança, burla qualificada, falsificação, fraude fiscal e branqueamento”.