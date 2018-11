Luís Alberto Bettencourt atua na FNAC de Almada e Vasco da Gama

De referir que o músico e compositor açoriano, Luís Alberto Bettencourt, mantém uma constante atividade na elaboração de obras originais e conta com uma carreira com mais de 45 anos de experiência musical.



Quase sempre numa atmosfera próxima do acústico, muitos dos seus trabalhos e composições são verdadeiras referências da música açoriana, que acabam projetadas além-mar, nomeadamente os temas “Chamateia”, "Boi do Mar" e "Vapor da Madrugada".



Apresenta agora o seu duplo CD "Coletânea" com os melhores temas da sua carreira.