LREC acolhe 44.º Simpósio Internacional CIB W062

O Laboratório Regional de Engenharia Civil (LREC), em Ponta Delgada, acolhe, entre amanhã, terça-feira e dia 30 de agosto, a realização do 44.º Simpósio Internacional CIB W062 – Water Supply and Drainage in Buildings.

O simpósio mundial é organizado pela ANQIP - Associação Nacional para a Qualidade nas Instalações Prediais, em colaboração com o LREC e o International Council for Research and Innovation in Building and Construction (CIB), conta com cerca de uma centena de participantes, entre consultores, especialistas e académicos provenientes de 17 países de quatro continentes, o que reflete a importância do evento no contexto da apresentação e discussão de inovações no setor, nomeadamente novas soluções, novos métodos de dimensionamento e novos produtos.

Segundo nota do gacs, uma grande parte do desenvolvimento e da evolução do conhecimento, a nível internacional, neste âmbito, nos últimos 50 anos, teve a sua origem nos simpósios CIB W062, que são o único evento de abrangência mundial subordinado à temática das instalações prediais de águas e esgotos.



As instalações prediais de águas e esgotos são essenciais para a qualidade de vida dos cidadãos e para o seu conforto e saúde, mas, muitas vezes, as pessoas não se apercebem do enorme esforço técnico e científico, de investigação, de desenvolvimento de novos produtos e materiais e da sua produção industrial que está por detrás das soluções que hoje temos como habituais na casa de cada um, adianta a nota do governo.





O 44.º Simpósio CIB W062 deverá, desta forma, contribuir mais uma vez para a melhoria do setor, para o desenvolvimento de novas soluções e produtos e para a sua introdução nos edifícios de todo o mundo a curto prazo.