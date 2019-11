Loja do Pai Natal de 29 de novembro a 1 de dezembro no Açor Arena

A já tradicional “Loja do Pai Natal”, mostra de artigos e doçaria alusivos à quadra natalícia, vai estar aberta ao público entre 29 de novembro a 1 de dezembro, no pavilhão multiusos Açor Arena, contando com a participação de mais de 40 artesãos e/ou produtores.

A inauguração da “Loja”, inserida na programação de Natal do Município de Vila Franca do Campo, decorre sexta-feira, dia 29 de novembro, pelas 19 horas, com uma atuação do Grupo de Violas e Cavaquinhos de Água d'Alto.





Para além disso, haverá lugar à mostra e prova de produtos locais preparados pelos formandos do 2º ano do curso de Restaurante/Bar da Escola Profissional de Vila Franca do Campo, refere nota de imprensa.





No dia 30, a Loja abre às 14 horas, contando com animação musical a cargo de Mariana Rainha (às 18 horas) e com uma atuação do Grupo de Folclore de Ponta Garça (às 20 horas).





No domingo, dia 1 de dezembro, a Loja volta a abrir às 14 horas e uma hora depois decorre a atuação do Grupo de Dança e o Grupo de Tambores da Associação Unojovens, seguindo-se, às 17 horas, os alunos da Escola Multimédia e, às 19h30, o Grupo de Dança da ADV. O encerramento da “Loja do Pai Natal” será às 21 horas.