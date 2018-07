Loftleidir Icelandic apresenta proposta para compra de 49% da SATA Internacional

As mais lidas

Recorde-se que o grupo SATA anunciou em 17 de abril que a Loftleidir Icelandic foi pré-qualificada para a segunda fase do processo de negociação da alienação de 49% do capital social da SATA Internacional.

A SATA Air Açores anunciou que a Loftleiðir Icelandic, empresa que foi pré-qualificada na primeira fase do processo de alienação de 49% do capital social da SATA Internacional - Azores Airlines, SA, apresentou uma proposta.

